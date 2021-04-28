Мать обвинили в распространении порноматериалов с пятилетней дочерью в Самарской области

В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, которую обвинили в изготовлении и распространении порнороликов и снимков с обнаженной пятилетней дочерью. Об этом сообщило РИА ФАН.

По данным информагентства, оперативники выяснили, что в 2011 году женщина на протяжении нескольких месяцев изготовляла и распространяла в Сети порнографические изображения своей маленькой дочери. Обвиняемая созналась и раскаялась в содеянном. Она может провести за решеткой до 10 лет.

«Она не замужем и не лишена родительских прав. Предположительно, в ее действиях присутствовала корысть. Мать за снимки и видеоролики получала неплохие деньги», — рассказал инсайдер.