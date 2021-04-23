Мать-наркоманка спустя полгода узнала о гибели дочери. Видео

Останки шестилетней девочки, которая пропала в сентябре 2020 года, нашли в Красноярском крае. Мать, у которой проблемы с наркотиками, написала заявление с просьбой найти ребенка только в марте 2021 года. Об этом сообщили следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

«В Красноярском крае следователи в ходе поисковых мероприятий обнаружили останки 6-летней девочки», — заявили в ведомстве.

Следствие считает, что страдающая от проблем с наркотиками 38-летняя женщина в сентябре 2020 года оставила дочь у 42-летней подруги и ее 70-летней матери. Через какое-то время женщины с девочкой переехали в город Уяр. Он находится в более чем 100 километрах от Красноярска.

Мама судьбой дочки не интересовалась. В феврале этого года женщину задержали по обвинению в незаконном сбыте наркотических веществ. В марте, когда она находилась в СИЗО, она попросили установить местоположение своего ребенка.

Подруга женщины и ее мать, которым передали ребенка, несколько раз меняли свои показания. В итоге они признались, что девочка погибла в ходе несчастного случая. Они похоронили ее в лесу. Женщины указали, где они якобы закопали труп. С первого раза тело девочки не могли обнаружить. Расследование дело по статье УК РФ «Убийство» продолжается.