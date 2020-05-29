Мать мертвого младенца нашли по забытому чеку из магазина под Красноярском

Еще в марте в Красноярском крае нашли мертвого младенца. Его мать заподозрили в убийстве и объявили в розыск. Отыскать женщину удалось по чеку из магазина, который она оставила в пакете вместе с малышом.

Следователи выяснили, что покупку оплатили банковской картой. Рассчитывалась за нее жительница Минусинска, изначально отрицавшая причастность к случившемуся. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

Во время оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ведомства проверили около 60 женщин, которые стояли на учете по беременности и должны были родить примерно тогда, когда и обнаружили убитого младенца.

«Проведенная молекулярно-генетическая судебная экспертиза подтвердила, что женщина является матерью погибшего», — подчеркнули в ведомстве.

Сейчас в СК устанавливают все обстоятельства произошедшего. Дело об убийстве матерью новорожденного ребенка возбудили еще 24 марта. Малыша нашли мертвым несколькими днями ранее. Тело лежало на берегу Енисея, завернутое в полиэтиленовый пакет. Рядом с ним был домашний коврик и полотенце.