Мать мальчика из Петербурга, который отравился марихуаной, могут лишить родительских прав

Годовалый мальчик из Санкт-Петербурга отравился марихуаной. Теперь его мать планируют лишить родительских прав. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу следственного комитета Ленинградской области.

Ребенка доставили в больницу Волховского района в состоянии комы неясного генеза. После анализов у него в организме обнаружили следы наркотиков. Члены СК отправили мать ребенка пройти медицинское освидетельствование. Еще двоих детей 12 и четырех лет изъяли из семьи и поместили в больницу.

«Кроме того, в органы профилактики направлены обращения для решения вопроса лишения родительских прав матери. В настоящее время состояние ребенка улучшилось. Решается вопрос о переводе его из реанимационного отделения», — заявили в ведомстве.