Мать кировского «пьяного мальчика» указала на неточности следственного эксперимента

Следственный эксперимент с «пьяным мальчиком» из Кировской области продолжается — второй день следователи воссоздают обстоятельства ДТП. Наталья, мама погибшего ребенка, в беседе с «360» отметила, что правоохранители не в полной мере отражают произошедшее.

Наталья рассказала, что с 07:00 ждет начала следственного эксперимента на дороге, где 13 июля насмерть сбили ее сына. Мероприятия начались около 09:00. Это уже второй день, когда правоохранители воссоздают условия, при которых умер ребенок. Наталью не подпускают к месту действия — она, как и остальные заинтересованные граждане, стоят неподалеку.

По словам матери погибшего, в эксперименте допускаются неточности. Например, мальчик, исполняющий «роль» ее сына, одет в темно-зеленую куртку, а ее ребенок в тот день носил светло-коричневую. Кроме того, так как смертельное ДТП произошло летом, вдоль дороги росла высокая трава. Однако следователи сымитировали уровень травы, сделав ее слишком высокой. Кроме того, она не была такой густой, как представляют правоохранители.

Измеряют все, машину, которую показывали, это машина, которая сбила. Та же самая машина Наталья мать сбитого ребенка.

Это Nissаn Qаshqаi. На черном корпусе, по словам Натальи, остались вмятины после аварии. На фотографии можно заметить деревянные конструкции с натянутым полотном зеленого цвета — это, по всей видимости, и есть имитация травы.

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ДТП произошло 13 июля этого года. Шестилетний мальчик съезжал на велосипеде с горки в селе Буйское Кировской области. Он выехал на перекресток, по которому двигался черный Nissan. За рулем авто находился майор полиции. Машина сбила ребенка, он отлетел на 17 метров и умер в результате многочисленных травм. По факту ДТП завели уголовное дело по статье о нарушении правил ПДД, а у мальчика в организме нашли алкоголь.

История получила такую огласку, потому что напомнила события 2017 года с Алешей Шимко, которого сбили в подмосковной Балашихе. Тогда у ребенка в организме обнаружили невероятные 2,7 промилле алкоголя (это эквивалентно выпитой бутылке водки).

В истории с кировским мальчиком примечательно, что у него обнаружили 0,51 промилле. Это примерно полторы бутылки пива, а ребенку шесть лет.