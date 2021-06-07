Мать избитой под Ростовом школьницы назвала причину конфликта подростков

Школьницу в городе Красный Сулин Ростовской области избили «из-за мальчиков». По словам матери пострадавшей девушки, конфликт продолжался больше года.

«С той девочкой, которая снимала видео, у нас уже полтора года года конфликт. И полтора года я пыталась жаловаться на нее, чтобы подальше ее убрали. Вот это и привело к избиению. Но избивала другая девочка, которую та попросила», — сказала собеседница «360».

Мать пострадавшей девочки объяснила, что дочь сначала даже не рассказала ей о нападении. Школьница объяснила травмы падением с качелей. Правду она раскрыла, только когда всплыло видео с избиением — спустя две недели.

Ранее полиция начала проверку после того, как в заброшенном здании Красного Сулина одна школьница избила другую. Сейчас проводится проверка. В ближайшее время решится вопрос о применении профилактических мер в отношении виновницы произошедшего.

Родителям напавшей на сверстницу девушки грозит наказание.