Криминал 13 декабря 2022, 15:23 Мать избила ребенка в больнице Челябинской области за плач

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Жительница Чебаркуля Челябинской области избила своего годовалого ребенка, который находился в стационаре детского отделения местной больницы. Об этом сообщило издание 74.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

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Ребенок плакал на протяжении длительного времени. Из-за этого женщина нанесла ему несколько ударов. При этом ранее злоумышленница уже привлекалась к административной ответственности из-за нанесения побоев несовершеннолетнему. Сотрудники органов направили материалы дела в Следственный комитет, написал «Царьград».