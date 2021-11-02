Мать из Тольятти специально морила голодом новорожденного

Жительница Тольятти попала под уголовное дело из-за того, что умышленно морила новорожденного голодом. Избежать смерти ребенка удалось благодаря врачам детской больницы и полиции.

Правоохранители в конце сентября получили от врачей детской больницы информацию о том, что не могут попасть в квартиру с новорожденным ребенком. Медикам, которые должны были оказывать помощь младенцу в рамках патронажа, мешала его мать. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области. В итоге домой к женщине приехали полицейские.

«В ходе осмотра квартиры инспектор ПДН установила, что ребенок находится в анисанитарных условиях, без одежды, в истощенном состоянии. В доме отсутствуют средства гигиены и детское питание», — сказано в сообщении ведомства.

Ребенка госпитализировали, сейчас его жизни ничего не угрожает. В отношении его матери открыли уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка». Ей грозит до трех лет тюрьмы.

В МВД призвали людей не быть равнодушным к происходящему вокруг и сообщать в случае необходимости о случаях насилия в отношении детей или о пьянстве в семье, где воспитывают ребенка.