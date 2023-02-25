Криминал 25 февраля 2023, 14:04 Мать из Смоленска до смерти забила плакавшего младенца СК возбудил дело по факту смерти трехмесячного ребенка после избиения матерью в Смоленске Пресс-служба Следственного комитета

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СК возбудил уголовное дело против 20-летней жительницы Смоленска. По версии следствия, девушка несколько раз ударила своего трехмесячного сына из-за плача, после чего ребенок умер.

Следователи установили, что молодая мать была пьяна, когда вечером 23 февраля несколько раз ударила своего трехмесячного сына из-за плача. Спустя какое-то время она обратила внимание, что мальчику стало плохо, и вызвала скорую помощь.

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Прибывшие врачи констатировали смерть ребенка, она наступила из-за травматического отека головного мозга. Мать младенца задержали, правоохранители будут просить суд отправить ее под стражу. Уголовное дело возбудили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе установления обстоятельств дела.

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По информации издания Life, в момент избиения девушка с ребенком были дома одни. У погибшего есть отец, который иногда с ним виделся, но с семьей не жил.

Житель поселка Мотыгино Красноярского края чуть не расправился с ребенком из-за плача. Убийство предотвратила вовремя вернувшаяся домой мать младенца, которая вызвала полицию.