Мать из Казани попыталась зарезать близнецов и покончить с собой

Полиция начала проверку. С заявлением в отдел, предположительно, обратился муж женщины, добавили в ведомстве.

В беседе с «360» МВД уточнило, что делом занимается республиканское управление Следственного комитета.

По данным «Татар-информ», жительница Казани «в приступе ревности» попыталась зарезать двух семилетних близнецов, а затем убить себя. Один из детей погиб на месте, второго в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, сообщило издание. В больнице, куда поступил ребенок, рассказали, что ему делают операцию.

Также оперируют его мать, уточнил источник онлайн-издания. По его словам, несовершеннолетний получил три ножевых ранения в грудь.

На днях стало известно об убийстве ребенка с ДЦП в Москве. Мать ударила его в грудь за отказ учить уроки. Он скончался до приезда врачей.