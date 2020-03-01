Мать из Казани попыталась зарезать близнецов и покончить с собой
Полиция начала проверку. С заявлением в отдел, предположительно, обратился муж женщины, добавили в ведомстве.
В беседе с «360» МВД уточнило, что делом занимается республиканское управление Следственного комитета.
По данным «Татар-информ», жительница Казани «в приступе ревности» попыталась зарезать двух семилетних близнецов, а затем убить себя. Один из детей погиб на месте, второго в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, сообщило издание. В больнице, куда поступил ребенок, рассказали, что ему делают операцию.
Также оперируют его мать, уточнил источник онлайн-издания. По его словам, несовершеннолетний получил три ножевых ранения в грудь.
На днях стало известно об убийстве ребенка с ДЦП в Москве. Мать ударила его в грудь за отказ учить уроки. Он скончался до приезда врачей.