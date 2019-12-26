Правоохранители объявили в федеральный розыск мать экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его сестру Камилу Агоеву. Женщин разыскивают по уголовному делу о растрате.

«Их пока объявили в общероссийский розыск. Сторона защиты уверена, что сами по себе они следствию неинтересны, их используют как средство давления на Рауфа Арашукова», — сообщила ТАСС адвокат бывшего сенатора Марина Андреева.

Заседание по делу Арашукова проходило 26 декабря в Басманном суде. Во время слушания суд рассматривал ходатайство следствия о продлении срока ареста. Как рассказал адвокат Владимир Постанюк, следователи завели три новых уголовных дела против родственников бывшего сенатора.

«Вся семья, в том числе его родная сестра, у которой пятеро детей, уехала за границу. При этом дело не столько в уголовных делах. <…> Дело в угрозах, которые высказывают представители следствия в их адрес», — отметил адвокат.

Рауфа Арашукова обвинили в участии в преступной группировке, в двух эпизодах по организации убийства и давлении на свидетеля после задержания его отца Рауля Арашукова. По информации следствия, тот похитил 30 миллиардов рублей у «Газпрома» благодаря действиям своего сына. Всего по делу проходят более 10 человек, которых подозревают в причастности к хищениям.