Криминал 22 ноября 2023, 03:06 Мать и ее пятилетнего ребенка нашли мертвыми в Хабаровске

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Тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили в многоквартирном жилом доме в Хабаровске. Его мать нашли мертвой рядом с жилым зданием, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

«Во вторник в квартире жилого дома по улице Волочаевская, 87 в Хабаровске обнаружили труп пятилетнего ребенка с признаками насильственной смерти. Тело 33-летней матери ребенка находилось рядом с многоквартирным домом», — указали в сообщении.

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По предварительной версии СУ СК по Хабаровскому краю и Еврейской АО, мать свела счеты с жизнью. Сейчас следствие рассматривает несколько версий случившегося, в том числе причастность женщины к смерти ребенка. Уголовное дело возбудили по статье «Убийство».

Прокуратура Индустриального района города взяла на контроль ход проверки, проводимой правоохранительными органами.

Ране уроженку Свердловской области и ее мужа нашли мертвыми в Самаре. В квартире также находилась восьмилетняя дочь погибшей от первого брака.