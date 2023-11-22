22 ноября 2023, 03:06
Мать и ее пятилетнего ребенка нашли мертвыми в Хабаровске
Тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили в многоквартирном жилом доме в Хабаровске. Его мать нашли мертвой рядом с жилым зданием, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
«Во вторник в квартире жилого дома по улице Волочаевская, 87 в Хабаровске обнаружили труп пятилетнего ребенка с признаками насильственной смерти. Тело 33-летней матери ребенка находилось рядом с многоквартирным домом», — указали в сообщении.
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По предварительной версии СУ СК по Хабаровскому краю и Еврейской АО, мать свела счеты с жизнью. Сейчас следствие рассматривает несколько версий случившегося, в том числе причастность женщины к смерти ребенка. Уголовное дело возбудили по статье «Убийство».
Прокуратура Индустриального района города взяла на контроль ход проверки, проводимой правоохранительными органами.
Ране уроженку Свердловской области и ее мужа нашли мертвыми в Самаре. В квартире также находилась восьмилетняя дочь погибшей от первого брака.
Убийства
Дети
Прокуратура РФ
Следственный комитет России
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