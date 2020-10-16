Мать и дочь заподозрили в мошенничестве в Петербурге

«ПолитЭксперт» рассказал, что подозреваемые обманули 96-летнюю пенсионерку. По данным издания, они предложили ей оформить несуществующую надбавку к пенсии, доплатив некоторые деньги.

Престарелая горожанка отдала им 30 тысяч рублей. Женщины пообещали отдать ей эту сумму, но не сделали этого. Отмечается, что это не единственный случай. Общий ущерб, нанесенный ими, превысил 600 тысяч рублей.