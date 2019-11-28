  • Мать и дочь умерли после лечения в уральской больнице

    28 ноября 2019, 13:26

    Ирина Нагайникова

    Мать и дочь умерли при странных обстоятельствах с разницей в полторы недели в областной больнице в Чебаркуле на Урале. Об этом сообщил сайт Ura.ru.

    Семья умерших добивалась объективного расследования с 2018 года, более полутора лет. Накануне стало известно, что Следственный комитет возбудил два уголовных дела о причинении медиками смерти по неосторожности.

    «Изначально мы возбудили уголовное дело по факту смерти дочери. В рамках него пытались провести экспертизу и внучки», — привело издание «74.RU» слова руководителя следственного отдела СК по Чебаркулю Виталия Александрова.

    Сообщается, что в 2018 году 49-летняя Светлана вызвала врача из-за высокой температуры и кашля. От предложения участкового терапевта отправиться в стационар она отказалась. Когда спустя несколько дней состояние женщины ухудшилось, ее экстренно госпитализировали в областную больницу в Чебаркуле. Спустя несколько часов Светлана скончалась.

    На третьи сутки после смерти матери 24-летняя Виктория приехала в Чебаркуль и вскоре обнаружила те же симптомы у себя. Бабушка добилась ее перевода в челябинскую больницу, однако спустя неделю госпитализации девушка также умерла.

    Сотрудники чебаркульской больницы отказались от комментариев инцидента.

    Комментарии от челябинской больницы и областного Минздрава изданию также не удалось получить.