Мать и дочь умерли после лечения в уральской больнице

Семья умерших добивалась объективного расследования с 2018 года, более полутора лет. Накануне стало известно, что Следственный комитет возбудил два уголовных дела о причинении медиками смерти по неосторожности.

«Изначально мы возбудили уголовное дело по факту смерти дочери. В рамках него пытались провести экспертизу и внучки», — привело издание «74.RU» слова руководителя следственного отдела СК по Чебаркулю Виталия Александрова.

Сообщается, что в 2018 году 49-летняя Светлана вызвала врача из-за высокой температуры и кашля. От предложения участкового терапевта отправиться в стационар она отказалась. Когда спустя несколько дней состояние женщины ухудшилось, ее экстренно госпитализировали в областную больницу в Чебаркуле. Спустя несколько часов Светлана скончалась.

На третьи сутки после смерти матери 24-летняя Виктория приехала в Чебаркуль и вскоре обнаружила те же симптомы у себя. Бабушка добилась ее перевода в челябинскую больницу, однако спустя неделю госпитализации девушка также умерла.

Сотрудники чебаркульской больницы отказались от комментариев инцидента.

Комментарии от челябинской больницы и областного Минздрава изданию также не удалось получить.