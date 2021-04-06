Мать и дочь из Волгограда задержали по подозрению в сбыте фальшивых денег

Мать и дочь из Волгограда задержаны по подозрению в сбыте фальшивых денег на местном рынке, написал сайт «МВД Медиа».

По предварительным данным, 46-летняя женщина вместе с матерью купила пачку пятитысячных банкнот. Часть поддельных купюр они реализовали недалеко от своего дома. Также семь поддельных купюр местные жительницы сбыли на рынке в Дзержинском районе, сообщило ИА НСН.

Полиция выявила мошенничество. В авто, принадлежащем семье, нашли 35 пятитысячных купюр из посылки, которую младшая из подозреваемых забрала на почте. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ об изготовлении, хранении и сбыте фальшивых денег.