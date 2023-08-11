Криминал 11 августа 2023, 14:26 Мать и дочь будут судить за мошенничество с кредитами в Москве Мать и дочь будут судить в Москве по 23 эпизодам мошенничества на 2,4 миллиона рублей РИА «Новости»

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Следователи УВД на Московском метрополитене завершили расследование по уголовному делу против женщины и ее дочери. Их подозревают в мошенничестве при оказании помощи в получении кредитов. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По данным ведомства, в конце 2022 года обвиняемые, выдавая себя за кредитных брокеров, встречались с клиентами на станциях метро и заключали поддельные договоры от имени несуществующей фирмы. Затем они исчезали, оставив себе предварительные платежи клиентов.

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Следователи выяснили, что женщины причастны к 23 эпизодам мошенничества. Общий ущерб от их действий составил около 2,4 миллиона рублей.

Уголовное дело по частям 2-3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации направили в Останкинский районный суд Москвы для рассмотрения. Обвиняемые будут ожидать решения суда под подпиской о невыезде.

Ранее семерых москвичей заподозрили в мошенничестве на 10 миллионов рублей.