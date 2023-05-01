Криминал 01 мая 2023, 20:59 Мать четырехлетней избитой девочки в Ингушетии лишат родительских прав Власти Ингушетии намерены лишить родительских прав мать избитой четырехлетней девочки Unsplash

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Власти Ингушетии инициировали процедуру лишения родительских прав матери четырехлетней девочки, попавшей в больницу с тяжелыми травмами. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

Пострадавшая девочка получает всю необходимую медицинскую помощь, состояние оценивается как стабильно тяжелое, но с положительной динамикой. Детский омбудсмен Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что 25 апреля была начата проверка этой семьи после сигнала из центральной районной больницы, что дети часто проходят лечение. Через два дня четырехлетняя девочка из этой семьи поступила в Малгобекскую ЦРБ в тяжелом состоянии.

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«В семье трое детей <…>. После завершения всех следственных мероприятий мы, со своей стороны, инициируем процедуру лишения родительских прав и определим детей в благополучные семьи», — передала пресс-служба слова Чахкиевой.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поручил организовать проверки всех региональных органов опеки и попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних. По факту возбуждено уголовное дело, Калиматов пообещал держать расследование на контроле.