Криминал 12 декабря 2023, 04:14 Мать Ческидова, удерживавшего женщину в плену 14 лет, отправили в психдиспансер Ura.ru: мать маньяка Ческидова отправили на психиатрическую экспертизу Телеканал «360»

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Валентину Ческидову, мать Владимира Ческидова, которого подозревают в похищении и удержании женщины в течение 14 лет, направили на судебно-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на областной суд.

Женщина пробудет в психдиспансере Челябинска месяц.

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«Облсуд внес уточнения в постановление Центрального райсуда, которым постановлено принудительно поместить обвиняемую в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях для производства стационарной судебно-психиатрической экспертизы. На срок до 30 дней», — сообщили в пресс-службе суда.

Подобную процедуру сейчас проходит и ее сын. Однако его направили в Москву.

Мужчину и его мать в августе этого года после того, как из их дома сбежала пленница. Пострадавшая рассказала, что ее удерживали с 2009 года. По ее словам, Ческидов избивал и насиловал ее. Преступления происходили на глазах матери подозреваемого. Но соседям женщина говорила, что в их доме живет невеста сына.

Соседи описали Ческидову как обыкновенную и разговорчивую женщину.