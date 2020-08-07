Мать бросила новорожденного на остановке под Новосибирском

Очередной случай, когда ребенок был брошен в опасности произошел в Новосибирской области. Там мать оставила новорожденного ребенка на автобусной остановке. Сотрудники МВД проводят проверку.

Случай произошел на автобусной остановке в Болотнинском районе региона. Об этом «360» сообщили в отделе информации и общественных связей ГУ МВД России по Новосибирской области.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили мать ребенка. Ей оказалась 30-летняя жительница одного из сел Болотнинского района. В настоящее время по данному факту проводится проверка», — заявил сотрудник ведомства.

Он отметил, что в решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Оставление в опасности»». Где сейчас находится ребенок, в МВД не уточнили.

Похожая история 4 августа произошла и в Москве. Вечером столичные жители увидели одиноко стоящую коляску с ребенком на Студенческой улице. Видео того, как родственники бросили ребенка, оказалось в распоряжении «360». Малыша передачи врачам.