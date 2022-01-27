Мастер спорта по борьбе избил москвича, который сделал ему замечание

В Москве мастер спорта по борьбе избил прохожего, сделавшего ему замечание, когда тот ругался матом на девушку. Пострадавший попал в больницу с переломом шейки бедра, он может остаться инвалидом. О произошедшем «360» рассказал адвокат потерпевшего Вадим Шахов.

Мужчину покалечили вечером 22 января. Это произошло в Бабушкинском районе, недалеко от жилого дома. Потерпевший шел в аптеку, по пути он увидел, как молодой человек кавказской внешности поливает девушку матом. Рядом проходила женщина, которая сделала ему замечание, после чего он переключился уже на эту женщину. Тут же вмешался потерпевший, также сделавший замечание.

«Обвиняемый напал на моего доверителя, совершил бойцовский бросок, далее стал душить моего подзащитного и причинил ему тяжкие телесные повреждения, а именно — перелом шейки бедра. В результате сегодня он был прооперирован. Непонятно, какие будут последствия. Возможно, он останется инвалидом», — сказал адвокат.

У пострадавшего на иждивении находятся пожилые родители и брат-инвалид.

Накануне по факту избиения следственные органы завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», которая предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Обвиняемого отпустили под подписку о невыезде. Вину он не признает. При этом его знакомые и близкие пытаются оказать давление на пострадавшего, которому звонят с той целью, чтобы он забрал заявление.

Ранее в Башкирии мужчина избил сотрудницу кафе и похитил деньги, писала «Газета.ru».