Мастер по ремонту украл технику на 1,1 миллиона рублей на работе
В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в краже техники из ремонтной мастерской, сообщил сайт «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и области.
3 февраля индивидуальный предприниматель обратился в полицию с заявлением о краже части техники в арендуемом им помещении.
В общей сложности украденными оказались ноутбуки, мобильные телефоны, моноблок, телевизор и планшет на сумму более 1,1 миллиона рублей.
Подозреваемого 30-летнего мастера по ремонту задержали. Похищенную технику частично удалось изъять.
Как сообщил портал «Дни.ру», возбуждено уголовное дело.