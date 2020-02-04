Мастер по ремонту украл технику на 1,1 миллиона рублей на работе

3 февраля индивидуальный предприниматель обратился в полицию с заявлением о краже части техники в арендуемом им помещении.

В общей сложности украденными оказались ноутбуки, мобильные телефоны, моноблок, телевизор и планшет на сумму более 1,1 миллиона рублей.

Подозреваемого 30-летнего мастера по ремонту задержали. Похищенную технику частично удалось изъять.

Как сообщил портал «Дни.ру», возбуждено уголовное дело.