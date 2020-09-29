Массовые убийства в Жестяной Горке в годы войны потребовали признать геноцидом

Прокуратура Новгородской области подала заявление в суд о признании геноцидом массовых убийств в Жестяной Горке. Расправы над мирным населением проходили в Ленинградской области во время Великой Отечественной войны.

«По поручению Генпрокуратуры России прокуратура Новгородской области направляет в суд заявление об установлении факта геноцида народов Советского Союза в деревне Жестяная Горка», — привел ТАСС сообщение пресс-службы Генеральной прокуратуры России.

В годы Великой Отечественной войны рядом с новгородскими деревнями Жестяная горка и Черное специальная команда немецкой службы безопасности занималась зачистками и карательными операциями. В результате немецко-фашистской оккупации погибли порядка 3,7 тысячи мирных граждан.

Весной 2019 года поисковая экспедиция «Долина» нашла еще одно захоронение в Жестяной Горке. Во время раскопок обнаружили останки 42 человек. Главное следственное управление СК РФ завело уголовное дело по статье «Геноцид». По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, в рамках расследования уголовного дела решили создать банк данных ДНК с целью идентификации граждан.