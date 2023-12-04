Криминал 04 декабря 2023, 15:20 Массовые миграционные обыски на предприятиях Санкт-Петербурга сняли на видео Полиция провела на 10 предприятиях Санкт-Петербурга обыски по делу мигрантов

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В Санкт-Петербурге и Ленинградской области силовики провели серию обысков на 10 крупных предприятиях и складах. Они пользовались услугами группы компаний, которую обвинили в организации незаконной миграции. Видео рейда показала Петербургская полиция.

Сотрудники МВД России, ОМОНа Росгвардии и других структур явились на 10 предприятий в Кировском, Московском, Колпинском и Пушкинском районах Санкт-Петербурга, на территории поселка Ковалево и города Мурино.

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Компании с многомиллионным оборотом, по информации полиции, специализировались на производстве продуктов, готовых блюд и полуфабрикатов, перерабатывали вторсырье, работали как склады продовольственных и цветочных магазинов.

Они нанимали сотрудников-иностранцев через группу компаний — ее владельцев обвинили в преступлении по статье 332.1 УК России «Организация незаконной миграции». По версии следствия, под видом оказания консультационных услуг и аренды рабочей силы злоумышленники оформляли поддельные документы и получали трудовые патенты.

«Масштабные обыски на предприятиях, использующих иностранный труд, подтвердили связь этих предприятий с организаторами незаконной деятельности по легализации мигрантов», — сообщила пресс-служба МВД.

По преступной схеме в Россию приехали не меньше 160 человек. Уголовное дело возбудили в 2021 году, задержали девять человек и опросили 155 свидетелей.

Рейды по соблюдению миграционного законодательства усилили в Екатеринбурге, сообщили «Известия». Полицейские проверили хостелы и производства.