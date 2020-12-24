Массовой дракой мигрантов в Мытищах заинтересовалась прокуратура

Прокуратура организовала проверку по факту массовой драки мигрантов, произошедшей накануне в подмосковных Мытищах, и в результате которой пострадал ребенок.

Инцидент произошел в районе жилого комплекса «Императорские Мытищи».

«Мытищинской городской прокуратурой по поручению прокуратуры Московской области организована проверка по факту произошедшего в районе жилого комплекса „Императорский Мытищи“ конфликта между иностранными гражданами, в результате которого пострадал ребенок», — сообщил заместитель Мытищинского городского прокурора Московской области Александр Соловьев.

Он также отметил, что на контроле городской прокуратуры находится ход процессуальной проверки, которую проводят органы внутренних дел МО МВД России Мытищенское. По результатам проведенных проверочных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования и виновные будут привлечены к ответственности.

Накануне группа мигрантов устроила массовую драку возле одной из жилых высоток в Мытищах. В рукопашной сошлись около десяти человек. Мужчины били друг друга ногами и палками. Под раздачу попала и местная жительница с ребенком. Драку сняли на видео очевидцы. На кадрах видно, что страсти разгорелись нешуточные. В управляющей компании ЖК, где это произошло, рассказали, что передали видеозаписи участковому.