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    25 декабря 2020, 21:53

    Массовое отравление воспитанников детского сада случилось в Ивановской области

    Анатолий Минкин

    Более 40 воспитанников детского сада «Колокольчик» в городе Пучеж пожаловались на плохое самочувствие. Прибывшие на место врачи увезли в больницу 16 детей с признаками отравления. Об этом сообщила пресс-служба Следственного Управления СК по Ивановской области.
    Массовое отравление воспитанников детского сада случилось в Ивановской области

    Сотрудники ведомства завели уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровья потребителей.

    Следователи изъяли образцы продуктов питания с кухни детского сада и направили их на экспертизу. В данный момент правоохранители выясняют, что могло стать причиной ухудшения самочувствия детей.

    В ходе расследования правовую оценку дадут действиям руководства дошкольного учреждения.