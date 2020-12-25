Массовое отравление воспитанников детского сада случилось в Ивановской области
Более 40 воспитанников детского сада «Колокольчик» в городе Пучеж пожаловались на плохое самочувствие. Прибывшие на место врачи увезли в больницу 16 детей с признаками отравления. Об этом сообщила пресс-служба Следственного Управления СК по Ивановской области.
Сотрудники ведомства завели уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровья потребителей.
Следователи изъяли образцы продуктов питания с кухни детского сада и направили их на экспертизу. В данный момент правоохранители выясняют, что могло стать причиной ухудшения самочувствия детей.
В ходе расследования правовую оценку дадут действиям руководства дошкольного учреждения.