Массовое отравление воспитанников детского сада случилось в Ивановской области

Сотрудники ведомства завели уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровья потребителей.

Следователи изъяли образцы продуктов питания с кухни детского сада и направили их на экспертизу. В данный момент правоохранители выясняют, что могло стать причиной ухудшения самочувствия детей.

В ходе расследования правовую оценку дадут действиям руководства дошкольного учреждения.