Эксклюзив 12 января 2024, 14:37 Массовая драка таксистов в Санкт-Петербурге попала на видео Таксиста госпитализировали после массовой драки в Санкт-Петербурге

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Массовую драку с поножовщиной устроили таксисты в Санкт-Петербурге. В распоряжении «360» появились кадры с места потасовки.

Драка произошла на Московском шоссе. Судя по видео, группа мужчин сначала о чем-то разговаривала. Затем один из толпы ударил другого, отчего тот упал на землю. Между мужчинами завязалась драка. Один из участников потасовки залез в машину и что-то забрал оттуда. После чего он присоединился к драке.

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Как сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке», массовая драка произошла рядом со складом крупного маркетплйса в ночь на 11 января. Предположительно, конфликт начался из-за перевозки сотрудников компании. В результате драки ранение получил 33-летний работник маркетплейса с азербайджанским гражданством. Он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Его оппонент родом из Таджикистана после потасовки скрылся в неизвестном направлении на иномарке Mazda. Но спустя время 35-летний мужчина сам обратился к медикам за помощью с непроникающим ножевым ранением. Госпитализация ему не потребовалась.

По данным пресс-службы Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, его задержали по подозрению в поножовщине в квартире одного из домов по набережной реки Фонтанки. Мужчина имеет судимость. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.