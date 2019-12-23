Массовая драка с применением оружия произошла в Санкт-Петербурге

Конфликт случился в центре Петербурга в минувшую субботу. В кулачном бою пытались выяснить отношения сразу несколько мужчин. В ходе драки один из ее участников достал нож и ударил своего визави, сообщил портал «Дни.ру».

Прибывшие на место полицейские задержали четырех участников конфликта. Еще несколько человек скрылись. Сообщается об одном пострадавшем — он получил ножевое ранение и был госпитализирован. Обстоятельства случившегося выясняются.