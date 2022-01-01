Массовая драка с ножами произошла у конторы ставок на спорт в Москве

Несколько молодых людей устроили ссору, отмечая на улице в Саларьево (Новая Москва) Новый год. В определенный момент они схватились за ножи.

Видео драки опубликовал Telegram-канал «112».

Три человека получили ножевые ранения разной степени тяжести. Один из них оказался госпитализирован. Все произошло напротив местной букмекерской конторы.

Ранее в общественном туалете Парка Горького в Москве обнаружили тело женщины с перерезанным горлом. Погибшую пока не опознали, на вид ей 25-30 лет. Это произошло еще 30 декабря, но о происшествии стало известно только 1 января.

Еще ранее в США в багажнике машины обнаружили тело Анджелы Кукавски, бывшего менеджера Ким Кардашьян и Никки Минаж. Предположительно, преступление состоялось еще 22 декабря. В преступлении обвиняется ее парень, в автомобиле которого и нашли тело.