Криминал 28 августа 2023, 11:12 Массовая драка рабочих в Электростали стала поводом для уголовного дела Массовая драка с поножовщиной произошла в Электростали, двое мужчин пострадали РИА «Новости»

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После массовой драки в Электростали 27 августа госпитализировали двух мужчин. Они получили ножевые ранения. Пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области сообщила о возбуждении уголовного дела.

«По факту нанесения двум мужчинам ножевых ранений возбуждено уголовное дело по части второй статьи 213 УК России „Хулиганство“», — заявили правоохранители.

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Стычка произошла 27 августа возле дома на Железнодорожной улице. Полицейские выяснили, что сначала две группы людей ругались, но потом словесный конфликт перерос в драку. Двое мужчин попали с ножевыми ранениями в больницу, личности остальных выяснят следователи.

В драке участвовали 40 человек — рабочие склада популярного маркетплейса, сообщил Telegram-канал Baza. Ножевое ранение в грудь получил 21-летний парень, ранения ягодицы и руки — 22-летний иностранец.

В Екатеринбурге мужчина подрался с аниматорами в костюмах пивных бочек, а потом заявил, что это постановка. Полиция заявлений не получала.