Массовая драка произошла в Новой Москве. Одного из ее участников пырнули в почку

Массовая драка произошла в Щербинке. В ней участвовала даже женщина. Местный житель ранил подольчанина в спину то ли заточкой, то ли ножом, и проткнул ему почку. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах. В нашем распоряжении оказалось видео момента потасовки.

Драка произошла вечером 11 ноября. Полицейские на месте ЧП нашли 27-летнего мужчину в состоянии шока с колото-резаным ранением спины. Его увезли в реанимацию. Врачи рассказали, что ранена почка.

Правоохранители задержали 44-летнего мужчину, который живет в подъезде дома, возле которого произошла драка. Его заподозрили в нанесении увечья.