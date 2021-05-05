Массовая драка произошла в Кемеровской области. Видео

Группа молодых людей избила несколько человек в Ленинске-Кузнецком в Кемеровской области. Полиция ищет участников драки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональный главк МВД.

В социальных сетях появилось видео, на котором видна драка. Некие нападавшие были с палками. В разгар потасовки к месту происходящего подъехала машина.

«В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности участников конфликта и все обстоятельства случившегося», — сообщили агентству в МВД.

Свидетелей происшествия попросили прийти в полицейский участок и дать показания. В ведомстве отметили, что им не поступало звонков с информацией об этом происшествии.