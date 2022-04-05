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    05 апреля 2022, 14:23

    Массовая драка мигрантов на стройке ЖК «Сердце столицы» попала на видео

    Иван Степанов, Оксана Кириллова

    Более 100 мигрантов доставили в отдел полиции после массовой драки на стройке ЖК «Сердце столицы» в Москве. Об этом написал Telegram-канал «112». В пресс-службе местного главка МВД уточнили, что драка произошла 1 апреля. Видео битвы появилось в распоряжении «360».

    Судя по этим кадрам, активных участников было не больше десятка, остальные просто толпились рядом.

    По данным канала «112», конфликт разгорелся между гражданами Таджикистана и Узбекистана на Шелепихинской набережной.

    Полиция проводит проверку по факту происшествия.