Массовая драка мигрантов на стройке ЖК «Сердце столицы» попала на видео

Более 100 мигрантов доставили в отдел полиции после массовой драки на стройке ЖК «Сердце столицы» в Москве. Об этом написал Telegram-канал «112». В пресс-службе местного главка МВД уточнили, что драка произошла 1 апреля. Видео битвы появилось в распоряжении «360».

Судя по этим кадрам, активных участников было не больше десятка, остальные просто толпились рядом.

По данным канала «112», конфликт разгорелся между гражданами Таджикистана и Узбекистана на Шелепихинской набережной.

Полиция проводит проверку по факту происшествия.