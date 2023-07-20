Криминал 20 июля 2023, 13:42 Масштабный рейд по поиску нелегальных мигрантов провели в Котельниках СК предъявил обвинение руководителю предприятия в Котельниках за нелегальных мигрантов

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Сотрудники МВД и Следственного комитета провели обыски и рейды в рамках уголовного дела о незаконном пребывании мигрантов в городском округе Котельники. Об этом сообщила пресс-служба центрального главка СК.

Правоохранители установили, что руководители ряда предприятий наняли на работу мигрантов, не обладающих необходимым патентом. Новых сотрудников поселили в нежилых помещениях организаций. Одному из предпринимателей следователи предъявили обвинение в рамках уголовного дела.

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Криминалисты провели рейды и обыски на предприятиях, а также по месту жительства руководителей предприятий. Также они проверили так называемые резиновые квартиры, где прописывали мигрантов. Из 150 проверенных иностранцев пять находились в России незаконно.

В начале июля московские полицейские нашли 57 иностранцев, незаконно работавших на складе крупного интернет-магазина. Суд оштрафовал всех задержанных, а 44 выдворил из России и запретил въезд на пять лет.