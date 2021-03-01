Суд арестовал мужчин, избивших музыканта «Машины времени»

Сразу несколько человек избили на музыканта групп «Машина времени» и «Квартал» Александра Дитковского. После нападения суд арестовал троих задержанных. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«По ходатайству дознавателя судом в отношении троих молодых людей, задержанных по подозрению в нанесении телесных повреждений 52-летнему москвичу, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — привел слова Волк ТАСС.

Ранее сотрудники полиции провели допрос подозреваемых. Мужчины отвечали на вопросы правоохранителей по-разному. По их словам, словесная перепалка возникла после грубого высказывания Дитковского. В итоге мужчины начали драться. Свою вину задержанные признали и заявили о раскаянии.

Александра Дитковского избили неизвестные вечером 25 февраля в центре Москвы. Предположительно, на мужчину напали пять человек, просившие милостыню на парковке. Драка завязалась после того, как музыкант отказался дать деньги. Дитковский попал в больницу с переломом лицевой кости. Следователи завели два уголовных дела по статьям об «Умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью» и «Побоях».