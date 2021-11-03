Машину врача ковидной больницы обстреляли на Урале

Машину врача ковидной реанимации и здание больницы в Асбесте накануне вечером обстреляли неизвестные. Предположительно, таким образом за смерть близкого отомстил чей-то родственник. Об этом со ссылкой на источник сообщил сайт E1.ru.

Под обстрел попало инфекционное отделение городской больницы № 1, расположенное по адресу: микрорайон Больничный Городок, 10. По словам источника, расстреляли также машину врача ковидной реанимации. Сам реаниматолог не пострадал.

Стреляли, если верить очевидцам, из ружья. Случилось все в десятом часу вечера. По одной из версий, это могла быть чья-то месть за родственника, которого не спасли врачи.

Видео с места появилось в соцсетях. На кадрах видно отверстия от пуль на машине.

Стрельбу подтвердили в управлении МВД по Свердловской области. Начальник пресс-службы ведомства Валерий Горелых сообщил, что по факту обстрела машины начата проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.

«Сыщики отрабатывают различные версии произошедшего, как связанные с хулиганским мотивом, так и иные», — сказал Горелых.

Оценивается точный ущерб, устанавливаются возможные очевидцы.

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