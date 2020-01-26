Машину с окровавленным телом в багажнике начали искать в Петербурге

Житель Петербурга рассказал полиции, что видел похищение. По его словам, мужчины вынесли из подъезда окровавленного человека, засунули его в багажник и уехали. Сейчас правоохранители ищут автомобиль.

Как сообщил «Фонтанке» адвокат Юрий Баринов, его клиент видел, как 26 января четверо мужчин вышли из подъезда, неся окровавленного мужчину. Они засунули его в багажник машины каршеринга и скрылись. Правозащитник добавил, что похищение произошло рядом с домом № 5 на улице Кржижановского. Мужчине удалось запомнить номер автомобиля.

Эту информацию изданию подтвердили в ГУ МВД Санкт-Петербурга. В пресс-службе сказали, что полиция получила данные около 14:00 и сейчас они уточняются.