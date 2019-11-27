Машину московского бизнесмена вскрыли и украли из нее более 4,8 млн рублей

Столичный житель обратился в полицию после кражи у него более пяти миллионов рублей. Неизвестный украл деньги из иномарки предпринимателя. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Преступление произошло 26 ноября на Волгоградском проспекте около дома № 22. Там был припаркован автомобиль Skoda Fabia, принадлежащий 36-летнему бизнесмену. Неизвестный вскрыл замок машины где-то в период с 16:20 до 16:35 и вынул оттуда сумку хозяина авто. В ней находились 4,839 миллиона рублей и 3,7 тысячи евро. Общий материальный ущерб составил порядка 5,1 миллиона рублей. Полиция занимается поиском преступника.