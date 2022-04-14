Машинист и его помощник украли 217 литров топлива в Ленобласти

Полиция задержала машиниста и его помощника, которые украли и планировали продать 217 литров дизельного топлива в Ленинградской области. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу СПб-Балтийский ЛО МВД России на транспорте.

Установлено, что мужчины слили топливо из бака тепловоза на железнодорожной станции. Общая сумма ущерба составила примерно 10 тысяч рублей.

Продать украденное они не смогли, так как их задержали полицейские. Заведено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до пяти лет тюрьмы.