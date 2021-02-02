Суд вернул дело Марии Хачатурян в прокуратуру

Во вторник, 2 февраля, рассматривалось дело Марии Хачатурян, которое слушается отдельно от остальных сестер. Бутырский районный суд города Москвы вернул уголовное дело в прокуратуру, рассказала «360» представляющая интересы потерпевшей стороны Ольга Халикова.

Она отметила, что ходатайство было подано с потерпевшей стороны.

«По сути постановление суда мотивировано тем, что суд не обладает полномочиями формулировать и предъявлять обвинения лицу, в отношении которого возбуждено уголовное дело, и вменять ему совершение конкретных действий», — рассказала Халикова.

Она объяснила, что суд не является органом уголовного преследования и исходя из норм уголовно-процессуального законодательства самостоятельно выявить данные нарушения он не может.

«Ходатайство представителей потерпевшей стороны было мотивировано тем, что Басманным районным судом города Москвы было принято решение об удовлетворении жалобы представителей потерпевшей стороны в порядке статьи 125 о признании действий следователя незаконными и устранения данных нарушений», — рассказала Халикова.

Представитель потерпевшей стороны считает, что недолжным образом была проведена проверка в порядке статьи 144 и 145 уголовно-процессуального кодекса по факту причинения физического насилия, сексуального насилия Михаилом Хачатуряном в отношении своих дочерей. Поэтому сейчас после возвращения уголовного дела в прокуратуру будет возобновлено предварительное следствие по уголовному делу и уже в полной мере будет проведена проверка по всем указанным выше обстоятельствам юридически значимым для расследования данного уголовного дела, объяснила Халикова.

Накануне Мосгорсуд удовлетворил ходатайство адвокатов о возвращении дела в Генпрокуратуру.

Тело Михаила Хачатуряна нашли в доме на Алтуфьевском шоссе в конце июля 2018 года. Обвинение в убийстве предъявили его дочерям: Крестине, Ангелине и Марии. Адвокаты утверждают, что действия девушек были необходимой самообороной, так как на протяжении долгого времени они страдали от действий отца.

В августе 2020 года дело младшей сестры Марии Хачатурян выделили в отдельное производство, так как ее признали невменяемой.