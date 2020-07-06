Маньяка из Подмосковья, который 10 лет убивал и насиловал женщин, нашли мертвым в СИЗО

В Подмосковье задержали серийного убийцу-насильника. Сантехник из Каширы признался в своих преступлениях, а потом его нашли мертвым. 53-летний мужчина, рассказали «360» в УФСИН, покончил с собой.

Счеты с жизнью маньяк свел 6 июля, уточнили в пресс-службе ведомства. В камере он находился один.

«Обвиняемый, содержащийся в СИЗО-11 (Богородский городской округ, Ногинск — прим. ред.) УФСИН по Московской области, совершил суицид. На момент происшествия содержался в камере один», — подчеркнули в федеральной службе.

На место происшествия вызвали скорую, однако медики только констатировали смерть мужчины. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

После инцидента проводится проверка, ее организовали в региональном СК РФ. «Организовано проведение доследственной проверки по факту смерти мужчины, а также возможной халатности сотрудников изолятора», — заметили в ведомстве. Процессуальное решение примут по ее результатам.

Следствие установило, что сантехник орудовал на территории Каширского и Ступинского городских округов с 2010 по 2020 год. Зачастую его жертвы жили на первых этажах: мужчина проникал в квартиры и дома через окно, душил женщин и насиловал их.