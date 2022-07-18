Маньяк с ножом заставил 13-летнюю девочку несколько часов сидеть в лесу в Пермском крае

Мужчина из Пермского края, угрожая ножом, заставил 13-летнюю девочку пойти с ним вглубь леса, привязал и держал ее целый день. Когда подозреваемый заснул, она сбежала и рассказала обо всем родителям.

Подруга пострадавшей рассказала «360», что школьница гуляла по лесу около поселка Теплая Гора (Пермский край) с собакой. В какой-то момент выскочил незнакомец с ножом и, угрожая расправой, заставил девочку пойти с ним. Он зачем-то связал ее и удерживал до ночи.

Примерно в 02:00 мужчина заснул, а похищенная девочка смогла сбежать. Когда злоумышленник понял, что упустил свою жертву, он побежал за ней, но найти ее не смог.

По словам собеседницы, этот же мужчина ранее напал на группу детей с тренером, которые занимались спортивным ориентированием в лесу. Тогда группе удалось убежать.

Пермские следователи завели уголовное дело по статье о незаконном лишении несовершеннолетней свободы. 42-летний мужчина оказался неоднократно судим. В СК выясняют все обстоятельства произошедшего.