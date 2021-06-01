Маньяк из Бразилии убил своего отца и съел его сердце

Серийный маньяк из Бразилии по имени Педриньо Матадор убил своего отца и съел его сердце. Об этом сообщило ИА Nation News.

Впервые Матадора посадили в 1973 году. В 2007 году он вышел на свободу, а затем снова оказался под домашним арестом до 2018 года. Теперь он рассказывает журналистам свои истории.

Отца он убил, когда тот пришел к нему в камеру. Маньяк нанес ему 22 удара ножом, а потом разрезал грудную клетку и достал сердце. Таки образом, пояснил Матадор, он отомстил ему за смерть матери. По данным следствия, всего он убил более 100 человек.

Ранее суд не стал вводить для скопинского маньяка Виктора Мохова новых ограничений. Он сможет и дальше общаться со СМИ и в интернете.

Сам Мохов в суд, очередной раз, не явился. Полиция просила ввести для него ограничения на походы в бары и кафе, а также на общение в интернете.

Виктор Мохов осенью 2000 года похитил девушек 14 и 17 лет по дороге в Скопин. Жертвы просидели в его подвале почти четыре года.