Мангал с мясом украли из-под носа у жителя Благовещенска

Необычный случай произошел в гаражном кооперативе Благовещенска. Мужчина жарил шашлык, а потом ненадолго отлучился. Однако этого времени хватило неизвестному, чтобы украсть мясо.

Как сообщил Telegram-канал Amur Mash, жаривший шашлык местный житель отошел в гараж и оттуда услышал, что приехала машина. Он вышел на улицу, но автомобиль уже куда-то уехал.

Через некоторое время мужчина понял, что у него украли мясо прямо с решеткой. Позже пострадавший посмотрел видео с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как в гаражный кооператив к его боксу подъехало темное авто, из него выскочил мужчина с капюшоном на голове, молниеносно схватил решетку с шашлыком и уехал.

Местный житель посмеялся над случившемся, но при этом хочет найти свою решетку от шашлыка.