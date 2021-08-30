Мама подозреваемого в убийстве школьницы из Башкирии рассказала о поведении сына

Один из фигурантов дела об убийстве и изнасиловании 15-летней девушки в Башкирии, по утверждению его матери, никогда раньше не делал ничего плохого девушкам. Женщина заявила «360», что для нее сын всегда будет хорошим.

«Какой-какой? Для матери всегда хороший», — сказала Татьяна.

По ее словам, она никогда не замечала за сыном ничего плохого.

«С мальчишками он подраться мог, а девочек никогда не обижал», — добавила она.

В вечер убийства молодой человек пришел домой. Он был, по воспоминанию его мамы, немного подвыпившим.

В ночь с 26 на 27 августа жительница Бирского района обратилась в полицию. Она рассказала, что ее 15-летняя дочь ушла на день рождения к подруге и пропала. Позже тело школьницы с признаками насильственной смерти нашли в яме. Следователи открыли уголовное дело по статье «Убийство». По горячим следам правоохранительные органы задержали двух подозреваемых. Они сознались в содеянном и рассказали, как все было.

Бирский межрайонный суд Республики Башкортостан постановил заключить 21-летнего и 24-летнего молодых людей под сражу. Они будут находиться под арестом до 27 октября 2021 года.