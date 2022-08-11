Мама избитого мальчика из Нижнего Новгорода попросила изолировать напавшего от детей

Мужчина, который избил мальчика на одной из улиц Нижнего Новгорода, не просил прощения. Мама пятилетнего ребенка хочет, чтобы нападавшему запретили подходить близко к детям. Об этом она заявила в разговоре с «360».

Мама мальчика зовут Виктория. Она рассказала, что 5 августа гуляла с коляской около футбольной площадки.

«У меня ребенок здесь играл в футбол. Пришел мужчина с малышом в коляске. Мой сын хотел дать пас мальчику, который стоял рядом с коляской. Он промахнулся, попал по голове малышу. Он (отец малыша — прим. ред.) за это его ударил. Он дал ему пощечину, потом еще ногой в спину», — заявила женщина.

При этом сама она этого тогда не увидела, так как все происходило за ее спиной. Когда она спросила испуганного сына, что случилось, он ничего не сказал.

Однако спустя два она с детьми вновь вышла на площадку и тогда заметила странно поведение сына. Он не захотел забирать мячик с площадки, потому что там находился ударивший его мужчина.

«Тогда тот дядя с малышом меня ударил за то, что нечаянно попал по его малышу», — признался ребенок.

А 10 августа Виктория увидела видео, сделанное камерами наблюдения. На кадрах видно, как мужчина бьет ее сына.

«Я хочу чтобы его изолировали. Чтобы он близко к детям не подходил, ни на какие площадки, потому что страшно гулять. Он какой-то своеобразный человек», — заключила мама мальчика.

Она заявила, что мужчина и его семья не извинялись ни перед ней, ни перед ее мужем, ни перед самим сыном.

Женщина также запечатлела разговор своего супруга с напавшим на ее сына.

«Я увидел, что ребенка результат попадания мячом устроил. Я считаю, что был не прав, что не стал вас искать», — сказал мужчина мужу Виктории.

Мальчик получил ушиб и синяки. Региональный ресурс «В городе N» сообщил, что мама ребенка написала заявление в полицию. По факту случившегося проводится проверка.