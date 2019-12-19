Малышу из Волгограда поставили 8 диагнозов после избиения родителями. Фото

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Сотрясение мозга, множественные ушибы мягких тканей головы, туловища и конечностей, ссадины, язвы головы, язвы туловища, сросшийся перелом ключицы, сросшиеся переломы ребер — вот букет из восьми диагнозов, которые поставили шестилетнему школьнику из Волгограда. Как выяснили органы опеки совместно с полицией, мальчика избивали мама и отчим. Били ремнем и руками, по рукам и попе, по спине и ребрам. Тягали за уши. Почти не кормили — давали перекусить только один раз в сутки.

Полиция занялась этим делом после того, как в МВД обратились представители социальных служб. Для беседы в отделение вызвали 25-летнего отчима мальчишки. Папа рассказал, что его пасынок, бывало, получал ремня. Однажды вырвался и ударился головой в стену. Другой раз отчим целился по попе, но попал мальчику по ребрам — вот оттуда якобы и переломы. Мама била мальчика по рукам, если тот тянулся к еде. Била руками и ремнем — вот почему руки ребенка в ссадинах.

Сейчас мальчик в больнице. Его опекают врачи. Ребенку необходима реабилитация. О произошедшем оповещен детский омбудсмен региона. Ситуация находится под контролем всех заинтересованных ведомств.

В полиции пока не готовы дать прогнозы по правовому развитию ситуации. Проводится проверка. Только по ее результатам примут процессуальное решение.