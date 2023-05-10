Криминал 10 мая 2023, 10:01 Малолетние террористы собирались устроить подкоп и подорвать военную технику в Балашихе — СМИ Shot: пять человек от 15 до 21 года задержали за попытку взрыва военной техники в Балашихе РИА «Новости»

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Силовики задержали пять человек за подготовку подрыва техники на территории воинской части в Балашихе. Они собирались сделать подкоп и привезли к месту теракта инструменты. Подозреваемым грозит от 10 лет тюрьмы, сообщил Telegram-канал Shot.

План нападения диверсанты обсуждали в соцсетях. Они собирались сделать подкоп, чтобы попасть на территорию воинской части в Балашихе, поджечь и взорвать военную технику. Подготовку начали заранее — несколько раз осмотрели местность, распланировали пути отхода и подвезли инструменты.

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Силовики узнали о готовящемся нападении, возбудили уголовное дело по статье «Террористический акт» и схватили его участников, которым оказалось от 15 лет по 21 года. Им грозит наказание от 10 лет лишения свободы.

В Запорожской области ранее схватили 31-летнего украинца, который, по версии следствия, собирался устроить теракты и покушение на жизнь начальника отдела полиции поселка городского типа Кирилловка. Во время задержания он оказал вооруженное сопротивление.