Маленький мальчик утонул в подмосковном озере. Рядом с ним была бабушка

Четырехлетний малыш умер после похода на озеро вместе с бабушкой. Она не уследила внуком, и он утонул. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Несчастный случай произошел вечером 17 июня в Раменском на озере «Гидра» недалеко от дома 41 «А» на Десантной улице. Там в 16:53 в воде представители МВД нашли бездыханное тело ребенка. Место ЧП и погибшего ребенка, в частности, осмотрели следователь, криминалист, сотрудник подразделения по делам несовершеннолетних, судмедэксперт.

Они выяснили, что малыш скончался примерно за 15 минут до обнаружения. Для определения точной причины смерти труп передали на судебно-медицинскую экспертизу.

Известно, что мальчик рос в неполной семье в Жуковском. Его воспитывала 60-летняя бабушка и 29-летняя мать, которая не работала. Тем не менее ребенок ходил в детский сад.

Все причины и обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются.