Маленькая девочка стала жертвой педофила из Ленинградской области
Задержан мужчина по подозрению в растлении 11-летней девочки в Ленинградской области. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Заявление в полицию подал отец ребенка. Он рассказал, что к нему в гости пришел знакомый и совершил насильственные действия в отношении его несовершеннолетней дочери.
Подозреваемый задержан, на него завели уголовное дело. Выяснилось, что ранее он был судим за кражу и получил условный срок.