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    26 ноября 2020, 16:02

    Маленькая девочка стала жертвой педофила из Ленинградской области

    Дарья Морозова

    Задержан мужчина по подозрению в растлении 11-летней девочки в Ленинградской области. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Заявление в полицию подал отец ребенка. Он рассказал, что к нему в гости пришел знакомый и совершил насильственные действия в отношении его несовершеннолетней дочери.

    Подозреваемый задержан, на него завели уголовное дело. Выяснилось, что ранее он был судим за кражу и получил условный срок.