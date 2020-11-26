Маленькая девочка стала жертвой педофила из Ленинградской области

Заявление в полицию подал отец ребенка. Он рассказал, что к нему в гости пришел знакомый и совершил насильственные действия в отношении его несовершеннолетней дочери.

Подозреваемый задержан, на него завели уголовное дело. Выяснилось, что ранее он был судим за кражу и получил условный срок.