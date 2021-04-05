Мальчика с пулей в шее доставили вертолетом в Петербург для операции

Десятилетнему ребенку из Кингисеппа выстрелили в шею, когда он играл во дворе. Его отправили в Санкт-Петербург на вертолете, поскольку ему нужно было срочно достать пулю, рассказали ИА «Невские новости».

Такой вид транспортировки позволил не травмировать ребенка и сократить время пути. Полет в Петеребург должен был занять всего несколько часов. Данную операцию могут провести только большие специалисты, которых нет в областном центрер. В Кингисеппе оказали всю возможную помощь, сделали снимок и снабжали ребенка уходом.

Бастрыкин взял это дело под личный контроль, добавили в 78.RU.